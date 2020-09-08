وصول محمد رمضان لمستشفى أهل مصر لدعم ضحايا الحروق.. صور

وصل منذ قليل الفنان محمد رمضان إلى مستشفى أهل مصر بالتجمع الأول بالقاهرة.

كان مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية برئاسة هبة السويدي دعا الفنان محمد رمضان للحضور لدعم ضحايا حوادث الحروق.

يذكر أن محمد رمضان طرح منذ يومين أغنية "يا حبيبي" بالمشاركة مع ميتري جيمس وحققت نجاحا كبيرا جدًا ونسب مشاهدة عالية بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

يا حبيبي بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. أنا هنا بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. يا حبيبي بناديكي".