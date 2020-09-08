كان مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية برئاسة هبة السويدي دعا الفنان محمد رمضان للحضور لدعم ضحايا حوادث الحروق.
يذكر أن محمد رمضان طرح منذ يومين أغنية "يا حبيبي" بالمشاركة مع ميتري جيمس وحققت نجاحا كبيرا جدًا ونسب مشاهدة عالية بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".
يا حبيبي بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. أنا هنا بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. يا حبيبي بناديكي".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وصول محمد رمضان لمستشفى أهل مصر لدعم ضحايا الحروق.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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