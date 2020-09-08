لقاء سويدان: هناك كيماء تجمع بيني وبين محمد عادل

قالت الفنانة لقاء سويدان: أنا سعيدة بكواليس مسرحية "سيد درويش" والتي تعرض على مسرح البالون.

وأضافت لقاء، من خلال ندوة دوت الخليج: هناك كيماء تجمع بيني وبين محمد عادل وأشعر كأنني وقفت أمامه أكثر من مرة، أيضا المخرج في جلسات التحضيرية خلق بيننا طابع الأسرة الواحدة.

مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى‎.