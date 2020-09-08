نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامية لبنانية تتدخل لحل النزاع بين رامي عياش وناصر فقية ولكن دون جدوى! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعلت الأجواء مساء أمس عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر؛ وذلك بعدما بدأ كلا من الفنان اللبناني رامي عياش والمخرج اللبناني ناصر فقية في التراشق بالألفاظ.

وحاولت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة تهدئة النزاع بينهما، وردت على تغريدة ناصر فقية وقالت: ‏‎بتمنى هالسوء التفاهم ينجلي. داليدا نجت من الموت مع فوق الأربعين قطبة وكان في جثّة جنبها.

وأضافت: من الطبيعي تتأثر وهي المعروفة بإنسانيتها. ناصر إنت صديق وقيمة ورامي قامة مش وقتها نهشم ببعضنا. تنيناتكم عزيزين بتمنى وبرتجيكم برحمة الضحايا، إنه تنمحى هالتغريدات.

ولكن لم تجني محاولة منى في الصلح بينهما ثمارها ورد فقية عليها وقال: ‏انت على العين والراس يا منى... يلّي بيتابعني بيعرف انو بحياتي ما بشتم، صح اوقات بعلِّق بطريقة فيها سخرية بس ما بشتم... انا علّقت على صورة بغير محلها نسبة للخبر، كان فيه يرد رامي على تعليقي بطريقة مهذّبة يمكن كنت اعتذرت منه، بس مستواه بالكلام جبرني رد بهالطريقة، تحياتي.

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وبدأت القصة من عند فقية عندما شارك خبر عن عياش بأنه سيطرح أغنية جديدة وأن زوجته تبكي ليسخر منه قائلا:‏ بِكيِت هي وبالطيارة الخاصة او بس نزلوا عالارض؟.

أثارت التغريدة غضب رامي عياش وقرر أن يرد على ماكتبه ناصر وقال: ‏الارض بتشبه اخلاقك. بيندعس عليها.

ولم يمض وقت طويل حتى عادت الحرب الكلامية بينهما تشتعل من جديد برد ناصر وجاء كالآتي: ‏اذا هيك صار مستوى الحديث يا عياش، لكن انت واخلاقك واغانيك وصرمايتي سوا، منيح هيك؟.

وأضاف: من ايّام ما كذّبت عالناس انو معك سرطان لتبيع كم حفلة بالزايد وضحت قديش انت فنان خلوق وانساني!.