نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الصغير يغازل جمهوره بصور جديدة بشعار الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان سعد الصغير عن حبه الشديد للنادي الأهلي، حيث شارك مجموعة صور له عبر حسابه الرسمي بإنستجرام. وظهر سعد الصغير بالصور من أحد المباريات وهو يحمل شعار الأهلي، وعلق علي الصور قائلاً "الأهلي". Advertisements يشار أن الكاتب والسيناريست سخر من سعد الصغير وتنمر عليه من خلال تغريدة اطلقها عبر حسابه بموقع "تويتر" ، وكتب : مشجعي النادي الأحمر "يمثلهم سعد الصغير بتاع أغنية بحبك ياحمار". والجدير ذكره أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سعد الصغير يغازل جمهوره بصور جديدة بشعار الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.