نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سليم يشوق متابعيه للجزء الجديد من "قعدة رجالة" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان خالد سليم محبيه للجزء الجديد من برنامج "قعدة رجالة"، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، وكتب: "مين مستني الموسم الثالث من"قعدة رجالة"، أنا متحمس جداً للتجربة الجديدة وإن شاء الله تعجبكم .
"قعدة رجالة" مع النجمين نيكولا معوض وقيس الشيخ وهو من إخراج هيثم عزو ومن المقرر بدء عرض البرنامج في 26 سبتمبر على شبكة قنوات OSN.
الحلقات تم تصويرها في شهر يوليو الماضي، ومن النجمات المشاركات في الموسم الجديد، أصالة، نيللي كريم، نادين نسيب نجيم ، فيفي عبده .
ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.
وعلى صعيد آخر يواصل النجم خالد سليم تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة نور وعدد كبير من النجوم بقيادة المخرجة منال الصيفي للعرض خلال الموسم الشتوي الجديد.
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