نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة تفجرها إليسا بشأن ألبومها الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة اللبنانية إليسا مفاجأة جديدة عن ألبومها "صاحبة رأي"، وأعلنت عن طرح نسخة جديدة من الألبوم، لكن بعدد محدود، وتحتوي على أفضل أغنياتها خلال مسيرتها الفنية، إضافة إلى أغانى الألبوم.
وكتبت إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "سعيدة لإعلان طرح نسخة محدودة من ألبوم صاحبة رأي قريبا.
وأضافت: تضم غلافاً جديداً وكل أغاني الألبوم بالإضافة إلى الأغاني المفضلة التي أصدرتها خلال مسيرة 20 عاما.. من متحمس لذلك؟".
يذكر أن مجلة فوربس الشرق الأوسط قد اختارت إليسا في المرتبة الثالثة هذا العام، في قائمة 100 شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط.
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