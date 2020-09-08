نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة لتعليم الكبار تُكرم الإعلامي عمرو الليثى لدوره في مكافحة الأمية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
عمرو الليثي: المساهمة في محو الأمية و تعليم الكبار في مصر واجب وطنى
بمناسبة اليوم العالمى لمحو الأمية أقامت الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار برئاسة دكتور عاشور العمري احتفالية كبرى بمقر الهيئة و بحضور دكتور رضا حجازى نائب وزير التربية و التعليم ونخبة من قيادات الهيئة.
وتم تكريم الإعلامي عمرو الليثى لدوره البارز في التعاون مع الهيئة في مكافحة محو الأمية و تعليم الكبار وهو الاعلامي المصري الوحيد الذي حظي بهذا التكريم ، حيث تبنى الليثي وبرنامج واحد من الناس حملة كبيرة من خلال الهيئة في جميع محافظات مصر للتوعية بأهمية التعليم و رسالته وعمل فصول تقوية للعديد من الكبار بالاستعانة بمجموعة من شباب الخريجين .
وأشاد عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار بالمشاركة الايجابية لدكتاتور عمرو الليثي ورعايته من خلال برنامج واحد من الناس ، والذى يُلقى الضوء على قضايا الأمية ويدعم تعليم الكبار من خلال الدور المهم للإعلام الجاد الذى يهتم بقضايا أمته ويقدم رسالة تنويرية ويُسلط الضوء على الإيجابيات ويدعم المشروعات الخيرية والتنموية.
و أعرب الليثى عن سعادته بهذا التكريم مؤكداً ان المساهمة في محو الأمية و تعليم الكبار في مصر واجب وطنى و دور هام للإعلام ساهم فيه واحد من الناس، مما حقق نتائج ملموسة على ارض الواقع للتعريف بأهمية التعليم .
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