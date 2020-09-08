محمد صبحي للمعترضين عن انتقال رمضان صبحي: "لو مراتك قالتلك طلقني هتقولها لاء"

استضافت الإعلامية شيرين سليمان من خلال اولي حلقات برنامجها علي يوتيوب " عين اون لاين " الفنان محمد صبحي الذي تحدث معها عن اسرار جديدة في حياته وتعليقه علي إعادة عرض مسلسله" يوميات ونيس" علي قناة DMC ومتابعة كثير من الأجيال الحالية وبالتأكيد السابقة للمسلسل وهذا ظهر بشكل كبير من خلال الكوميكس علي وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اعطي صبحي ارائه في كثير من الاحداث التي تشغل الراي العام حاليا وخصوصا جمهور السوشيال ميديا منها انتقال ابن النادي الأهلي رمضان صبحي إلي نادي بيراميدز فما كان رده الا انه قال " لو مراتك طلبت الطلاق او الخلع هل هتكمل معاها " .

وعن نصيحته الي محمد رمضان بعد إعلانه تقديم شخصية الفنان الكبير أحمد زكي في فيلم يجسد حياته قال: " بلاش تفشل زي أحمد زكي " مؤكدا ان زكي فشل في اخر أيام من تقديم حياة عبد الحليم في فيلم مثلما برع وتألق في شخصية السادات وجمال عبد الناصر.

برنامج " عين اون لاين " هو برنامج اسبوعي تقدمه شيرين سليمان عبر يوتيوب، تستضيف من خلاله عدد من الشخصيات العامة والفنية ليتحدثوا عن مشوارهم والدروس المستفادة وكذلك ابداء ارائهم فيما يخص اهم الترندات التي تشغل جمهور السوشيال ميديا.