نجوى فؤاد لـ مادلين طبر: قلوبنا جميعاً مع الشعب السوداني

أعربت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد عن حزنها الشديد للكارثة الانسانية التي تعرض لها الشعب السوداني مؤخراً بسبب الفيضانات ، وقالت : " قلوبنا جميعاً مع الشعب السوداني الشقيق".

وأضافت نجوى خلال المداخلة الهاتفية لبرنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر علي قناة تن ، أنها دائماً لا تفصل بين مصر والسدوان وتعتبر شعب البلدين شعباً واحداً ، فيما قالت النجمة مادلين طبر أن مصر تبقى الاخت الكبرى للشعوب العربية ، حيث تمد لكل الشعوب جسور المساعدة فور حدوث أي كارثة .

وعن رأيها في الرقص الاستعراضي في الوقت الحالي ، قالت نجوى فؤاد : الرقص الاستعراضي تغير تماما عما كان عليه ، حتى بدلة الرقص تغيرت كثيرا، مشيرة إلى أنها تتمنى رؤية الراقصات ببدلة صعيدي أو فلاحي أو غيرها من هذه الملابس، بدلاً من الاعتماد علي البدلة التركي .

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وأوضحت أنها كانت تقدم الاستعراض لمدة ساعتين تستعين فيه بفريق عمل متكامل من متخصصين في الملابس والديكور والموسيقى والاشعار ، أما الان فلم يعد الرقص الاستعراضي كسابق عهده .

يشار الي ان الفنانة مادلين طبر تقدم برنامج "حلوة يا دنيا" على قناة تن يومي الاحد والاثنين من كل اسبوع ، من الساعة الرابعة حتى الخامسة والنصف مساءاً .