المتحدة تنظم حفلا ساحرا لقرعة كأس العالم لكرة اليد

شهدت منطقة الاهرامات حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد للرجال ال ٢٧ و التي ستقام في مصر في يناير ٢٠٢١. و قد بدأ الحفل بفقرة موسيقية لفرقة الفنان عمر خيرت تلاها فقرة راقصة علي انغام اغاني ام كلثوم ثم كانت فقرة الالعاب النارية و تبعتها مراسم القرعة الرسمية و حسب قواعد الاتحاد الدولي و قام النجوم خالد النبوي و انجي المقدم بتقديم بعض الفقرات الفنية للحفل.

و افاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الاعلامية ان شركات المجموعة كانت قد استعدت لهذا الحفل بعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة للبطولة و ممثلي اتحاد كرة اليد المصري و الاتحاد الدولي للعبة ليخرج حفلا ساحرا تم نقله علي تلفزيونات دول العالم. وافاد صالح ان مجلس ادارة المجموعة برئاسة الاستاذ تامر مرسي قد اعطي كل الدعم و سخر كافة امكانات شركات المجموعه في تنظيم و نقل هذا الحدث العالمي بمقاييس عالمية ليخرج بالشكل المميز و اللائق بمصر و قدرات الشركات المصرية في تنظيم فعاليات قارية و دولية علي اعلي مستوي.

شهد الحفل السيد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي و وزير الشباب والرياضة المصري د. اشرف صبحي و رئيس الاتحاد الدولي المهندس حسن مصطفي و رئيس الاتحاد المصري هشام نصر و مدير البطولة حسين لبيب و اشاد الجميع بالعمل الجماعي و المميز للشركات جميعا و خاصة شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي

و قد اسفرت قرعة البطولة التي يشارك فيها ٣٢ منتخب لاول مرة عن تشكيل المجموعات الثمانية للبطولة و من ضمنها المجموعة التي سيلعب بها المنتخب المصري مع منتخب السويد و منتخب التشيك و منتخب اخر ما زال في دور التأهيل من امريكا الجنوبية. و قامت المذيعة اللامعة جاسمين طه بتقديم فعاليات القرعة و بعض اللقاءات علي المسرح مع النجوم المصرية لكرة اليد و الذين حققوا انجازات عالمية في اللعبة