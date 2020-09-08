بـ فستان أسود.. نوال الزغبى بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد

شاركت النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبى، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نوال الزغبى في الصورة ترتدي فستان قصير باللون الاسود و علقت قائلة: "يجب أن يكون مظهرك البدني زائد وليس حزمة كاملة".
يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".
وغنت نوال الزغبي مؤخرا "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.
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