نجوى فؤاد لـ "مادلين طبر": قلوبنا جميعا مع الشعب السوداني

أعربت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد عن حزنها الشديد للكارثة الانسانية التي تعرض لها الشعب السوداني مؤخرًا بسبب الفيضانات، وقالت : " قلوبنا جميعًا مع الشعب السوداني الشقيق"



وأضافت نجوى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر علي قناة تن، أنها دائمًا لا تفصل بين مصر والسدوان وتعتبر شعب البلدين شعبًا واحدًا.

من جانبها قالت النجمة مادلين طبر إن مصر تبقى الاخت الكبرى للشعوب العربية ، حيث تمد لكل الشعوب جسور المساعدة فور حدوث أي كارثة.



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وعن رأيها في الرقص الاستعراضي بالوقت الحالي، قالت نجوى فؤاد: الرقص الاستعراضي تغير تماما عما كان عليه، حتى بدلة الرقص تغيرت كثيرا"، مشيرة إلى أنها تتمنى رؤية الراقصات ببدلة صعيدي أو فلاحي أو غيرها من هذه الملابس، بدلًا من الاعتماد علي البدلة التركي.



وأوضحت أنها كانت تقدم الاستعراض لمدة ساعتين وتستعين فيه بفريق عمل متكامل متخصص في الملابس والديكور والموسيقى والاشعار ، أما الان فلم يعد الرقص الاستعراضي كسابق عهده .



يشار الي ان الفنانة مادلين طبر تقدم برنامج "حلوة يا دنيا" على قناة تن يومي الاحد والاثنين من كل اسبوع ، من الساعة الرابعة حتى الخامسة والنصف مساءًا.