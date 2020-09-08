دارين حداد تتألق فى أحدث ظهور لها على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة دارين حداد جمهورها صورة جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت دارين حداد بإطلالة جذابة مرتدية فستان اسود عاري الكتفين ورفعت شعرها الأسود للخلف.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه الأحمر الذى يبرز جمالها. يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.



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