العيال دي ممثلين.. شاهد: ظهور نادر لـ أولاد محمود عبد المغنى

نشر الفنان محمود عبد المغنى صورة لـ أولاده من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق عبد المغنى على الصورة قائلا: "عمر و ادم العيال دي ممثلين بدري بدري".

اقرأ أيضا:

محمود عبد المغني يكشف لـ دوت الخليج كواليس مشهده المؤثر في فيلم صاحب المقام.. فيديو

يذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.

كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.