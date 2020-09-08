خالد سليم يروج للموسم الثالث من برنامج قعدة رجالة بهذه الطريقة.. شاهد

روج الفنان خالد سليم للموسم الثالث من برنامج قعدة رجالة، ونشر عبر حسابه على إنستجرام صوره له من الكواليس.



وكتب:"مين مستني الموسم ال ٣ من #قعدة_رجالة علي قناة osn، أنا متحمس جدًا للتجربة الجديدة وإن شاء الله يعجبكم إنتوا كمان جدًا".



وكان قد أعلن النجم خالد سليم، عن انطلاق برنامجه الجديد "قعدة رجالة" بجزئه الثالث، يوم السبت 26 سبتمبر الجاري على شبكة OSN، حيث يستضيف كبار نجوم الوطن العربي خلال الحلقات.



ونشر "سليم" مجموعة من الصور من كواليس تصوير البرنامج الجديد بلبنان رفقة الفنان اللبناني نيقولا معوض والفنان السوري قيس الشيخ نجيب والتي أظهرت مدى التجانس فيما بينهم في البرنامج الذي أخرجه هيثم عزو.



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ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.

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