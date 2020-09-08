140 ألف دولار.. مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن جوائزه المالية

أعلن سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية عن تفاصيل برنامج المنح الخاص بالنسخة السادسة للسوق والملتقى، والمقام بالتوازي مع الدورة العاشرة للمهرجان بين 8 - 13 أكتوبر المقبل، منوها إلى أن المهرجان سيوزع جوائز تزيد قيمتها عن مائة وأربعين ألف دولار أمريكي للمشروعات العربية - السويدية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.



كما أعلن المهرجان عن إتاحة كافة أنشطة السوق للمتابعة إلكترونيًا عن بُعد من قبل حاملي بطاقة اعتماد السوق الأون لاين، لمن يرغب بحضور المهرجان افتراضيا من محترفي الصناعة. قائمة جوائز سوق ومنتدى مهرجان مالمو للعام 2020 جائزة المشروعات الروائية الطويلة في مرحلة التطوير المعهد السويدي للأفلام يقدم جائزة قدرها 150,000 كرون سويدي ما يعادل 17,000 دولار أمريكي لأفضل مشروع سينمائي روائي طويل في مرحلة التطوير. جائزة المشروعات الروائية الطويلة في مرحلة التطوير المعهد السويدي للأفلام يقدم جائزة قدرها 75,000 كرون سويدي ما يعادل 8,500 دولار أمريكي لأفضل مشروع سينمائي لفيلم وثائقي طويل في مرحلة التطوير. جوائز المشروعات الروائية القصيرة في مرحلة التطوير فيلم سكونة في السويد يقدم جائزة قدرها 30,000 كرون سويدي ما يعادل 3,400 دولار أمريكي لفيلم روائي قصير في مرحلة التطوير. فيلم سينتروم سيد تقدم جائزة قدرها 30,000 كرون سويدي لفيلم روائي قصير في مرحلة التطوير ما يعادل 3,400 دولار أمريكي كخدمات مونتاج. ترانسيت تي في يقدم جائزة وقدرها 40,000 كرون سويدي لفيلم روائي قصير في مرحلة التطوير ما يعادل 4,500 دولار أمريكي كخدمات معالجة الصوت. في مرحلة ما بعد الإنتاج Advertisements هى منصة لدعم مشاريع الأفلام الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج للمخرجين العرب أو ذوي الأصول العربية، وتم إنشاء هذه المنصة بهدف دعم وتشجيع صانعي الأفلام العرب على إضفاء الطابع الاحترافي على إنتاجاتهم السينمائية وترقيتها إلى المستوى الدولي للأفلام. جوائز مشاريع الأفلام الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج مهرجان الجونة يقدم جائزة وقدرها 5,000 دولار أمريكي شركة ليث للإنتاج تقدم جائزتين لفيلمين كل جائزة بقيمة 13,000 دولار أمريكي لخدمات شريط الصوت لمدة 15 يوما لكل فيلم تقدم ثلاث جوائز لثلاثة أفلام كل جائزة بقيمة 5,000 دولار أمريكي ماستر دي سي بي لكل فيلم The Cell Group يقدم لفيلم فائز جائزة وقدرها 5,800 دولار أمريكي وخدمات إعلانية قيمتها 17,700 دولار أمريكي MAD Solution تقدم جائزة لفيلم فائز وقيمتها 5,000 دولار أمريكي للمعالجة اللونية New Black Creative Service تقدم جائزة وقيمتها 5,000 دولار أمريكي لخدمات المونتاج New Black Creative Service تقدم جائزة وقيمتها 10,000 دولار أمريكي لخدمات معالجة الصوت Mosaic TV تقدم جائزة وقيمتها 10,000 دولار أمريكي لخدمات المونتاج Mosaic TV تقدم جائزة وقيمتها 10,000 دولار أمريكي لخدمات المعالجة اللونية Mosaic TV

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