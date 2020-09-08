كريم عفيفي ينضم لمسلسل يحيي الفخراني في رمضان ٢٠٢١

انضم الفنان كريم عفيفي، مؤخرا لمسلسل النجم يحيي الفخراني والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل. ويواصل كريم، نجاحه في مسرحية علاء الدين والذي يتم عرضه حاليا علي مسرح كايرو شو مع الفنان احمد عز ومن اخراج مجدي الهواري. يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عفيفي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً

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