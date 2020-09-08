فن ومشاهير

أيام قليلة تفصلنا عن طرح جديد عمرو دياب

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يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "سابق زمانك" وذلك عقب النجاح الذي حققه من خلال كليبه الأخير "أماكن السهر".

أغنية "سابق زمانك" من كلمات الشاعر أسامه مصطفى، ألحان محمد يحيى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على "يوتيوب".

في سياق أخر طرح الفنان عمرو دياب، مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والذي حقق نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامه الهندي، وتم تصوير الأغنية كفيديو كليب بـ"هاسيندا" في الساحل الشمالي.

وأعد دياب، لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يستطيع جمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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