أيام قليلة تفصلنا عن طرح جديد عمرو دياب

أغنية "سابق زمانك" من كلمات الشاعر أسامه مصطفى، ألحان محمد يحيى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على "يوتيوب".
في سياق أخر طرح الفنان عمرو دياب، مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والذي حقق نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامه الهندي، وتم تصوير الأغنية كفيديو كليب بـ"هاسيندا" في الساحل الشمالي.
وأعد دياب، لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يستطيع جمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.
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