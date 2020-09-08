شاهد..صورة نادرة للفنانة السودانية ستونة معا الزعيم

تحدثت الفنانة السودانية ستونة عن مشاركتها في عملين مع الزعيم عادل إمام، حيث ذكرت أنه طلبها بالإسم عندما شاهدها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وشاركت الفنانة السودانية الراحلة ستونة، في عملين مع عادل إمام وهما "أمير الظلام"،"هاللو أمريكا.

وقالت ستونة في لقائاتها السابقة "فضلوا يكلمونى 15 مرة وفى النهاية أقسموا إن عادل إمام طلبنى بالاسم، وبالفعل شاركت معه فى فيلم "هالو أمريكا".