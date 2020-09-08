مي كساب تنعى وفاة الفنانة السودانية ستونة

وكتبت "كساب" قائله: " ستونة في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون كانت ست طيبة وحنونة ربنا يصبر قلب زوجها وكل اللي بيحبوها نسألكم الفاتحه والدعاء".
يذكر أن الفنانة السودانية ستونة توفيت صباح اليوم، وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات ودخولها غرفة العناية المركزة.
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