بعد وفاتها.. ستونة تتصدر تريند جوجل

كان الفنان المسرحى حربى الطائر قد أعلن عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة الممثلة السودانية ستونة.
وكتب "البقاء لله الفنانة ستونة مطربة السودان والوطن العربى أنا لله وانا اليه لراجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة.
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