حمادة هلال يترك حزنه للاستعداد لأغنية "آية في الجمال"

يستعد الفنان حمادة هلال لتسجيل أغنيته الجديدة "آية في الجمال"، وذلك عقب فترة من الحزن بسبب وفاة والدته.

أغنية "آية في الجمال" وهي من كلمات محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى هادى مسرة.

يذكر أن الفنان حمادة هلال عاش فترة من الحزن بسبب وفاة والدته وتعد أغنية "آية في الجمال" أول عودة له عقب الإختفاء منذ شهر يوليو الماضي عن الساحة.