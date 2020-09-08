أغنية "آية في الجمال" وهي من كلمات محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى هادى مسرة.
يذكر أن الفنان حمادة هلال عاش فترة من الحزن بسبب وفاة والدته وتعد أغنية "آية في الجمال" أول عودة له عقب الإختفاء منذ شهر يوليو الماضي عن الساحة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حمادة هلال يترك حزنه للاستعداد لأغنية "آية في الجمال" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.