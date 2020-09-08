فوق حصان على البحر.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم.. شاهد

تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها على إنستجرام، حيث نشرت مجموعة من الصور لها وهى تركب حصان على البحر.
وقالت هيدي كرم، إنها في فترة من الفترات كان أول ما تستيقظ تمسك الموبايل ولكنها كانت من العادات السيئة التي استغنت عنها، لافتة إلى أن أول يوم تصوير لها بيكون دمه تقيل على قلبها.
وفي وقت سابق أضافت أنها تعانى من ضعف النظر منذ الطفولة حتى قامت مؤخرا بعمل "ليزك" عملية تصحيح إبصار"، لافتة إلى أن عائلتها أيضا كانت تعانى من هذا الأمر.
وأوضحت أنها منذ طفولتها تعانى من ضعف النظر قائلة "أنا عمشة وبحسس ونظرى ضعيف من صغرى" يصل سالب 7".
وأشارت إلى أن نظرها كان يضعف كل عام حتى وصلت لسن 13 عاما وانتابتها حالة بكاء متواصل لضعف نظرها ووصولها لحالة مزرية بهذا الشأن، حيث إنها كانت لا ترى حتى وجه الشخص بوضوح بل تتأكد من وجوده عند سماع صوته وهو ما كان يسبب لها بعض الإحراج فى طفولتها.
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