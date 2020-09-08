اللهم احفظ شعبها.. ليلى علوي تتضامن مع سوريا بعد حرق الغابات

أعلنت الفنانة ليلي علوي عن تضامنها مع سوريا بعد حرق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وكتبت ليلي علوي على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "اللهم احفظ سوريا وشعبها".

وتشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة. والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.



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