نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوي تتضامن مع الشعب السوري عقب حريق الغابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضامنت الفنانة ليلى علوي، مع الشعب اللبناني عقب حادث حرق الغابات بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وكتبت "علوي" قائله: "اللهم احفظ سوريا وشعبها" وذلك عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". يذكر أن سوريا تمر بأزمة بسبب، حرائق الغابات التي حدثت بها منذ أيام قليلة بسبب الإرتفاع الكبير في درجة الحرارة، حيث ارتفعت فوق المعدل الطبيعي بـ9 درجات.

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