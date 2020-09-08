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أحمد فهمي يشعل "إنستجرام" بصورة مع كلبته

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد فهمي، صورة من أحدث جلسات تصوير له مع كلب، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "فهمي" في الصورة من داخل منزله وهو يحمل كلب وكتب تعليقا قائلا: "زيزي".

ويستعد الفنان أحمد فهمي، للمشاركة في مسلسل "حلم سوسن" والذي يشارك به عدد من الفنانين منهم روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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