نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يشعل "إنستجرام" بصورة مع كلبته في المقال التالي
وظهر "فهمي" في الصورة من داخل منزله وهو يحمل كلب وكتب تعليقا قائلا: "زيزي".
ويستعد الفنان أحمد فهمي، للمشاركة في مسلسل "حلم سوسن" والذي يشارك به عدد من الفنانين منهم روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد.
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