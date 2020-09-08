العازف بسام راضي يفوز بالمركز الأول في (مسابقة أوكرانيا توحد العالم)

مسقط ـ “الوطن” :

فاز عازف القانون بسام راضي بالمركز الأول في المسابقة الدولية (أوكرانيا توحد العالم) والتي أقيمت خلال الفترة مابين شهري مايو ويوليو الماضيين في أوكرانيا وشارك فيها 120 عازفا من مختلف دول العالم، وقد أقيمت المسابقة بنظام العزف عن بعد بديلا من الحضور بسبب جائحة كورونا. ثم أرسل من خلال فيديو مقطوعة (طرابزون دانس) التي فازت بالجائزة الاولى. وقد شهدت المسابقة تنافسا قويا نظرا لأن المشاركين يتمتعون بجمهور عريض يضعهم افضل الموسيقيين على مستوى العالم، وتقام المسابقة مرتين في كل عام خلال شهري مايو وسبتمبر. يقول الفنان بسام راضي عن مشاركته وفوزه بالمركز الاول: إن المشاركة جاءت بعد نجاحي في الحصول على جائزة ارمينيا التي أقيمت في رمضان الفائت والتي كان لها صدى جيد بعد المشاركة الواسعة التي شهدتها، فبادر المسؤولون عن مسابقة (اوكرانيا توحد العالم) بالاتصال بي من أجل المشاركة في المسابقة من خلال المخرجة الاوكرانية لينوشكا فيسينكو التي تحمست لمشاركتي بعد معرفتها المسبقة وحضورها العديد من الحفلات والمسابقات التي شاركت فيها خاصة وأن الأداء الذي قدمته من خلال مسابقة ارمينيا نال استحسان العديد من وسائل الاعلام والجمهور الذي تابع مسابقة ارمينيا.

ويعد العازف بسام راضي من العازفين المتميزين عالميا على آلة القانون التي فاز من خلالها بالعديد من الجوائز ومنها المركز الاول لمسابقة نهر النيل التي اقيمت بدار الاوبرا المصرية في العام 2010، والمركز الثالث في مسابقة مهرجان تركيا العام 2010، وهو ابن الملحن الموسيقي هاني راضي الذي له العديد من الألحان للمطربين العمانيين، وكذلك تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من المسلسلات العمانية.