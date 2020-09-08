عدسة سعيد الراشدي توثق رحلة اكتشاف جماليات الطبيعة العمانية

كتب : يوسف بن سعيد المنذري

تواصل عدسة المصور سعيد بن عامر الراشدي رحلة البحث والاستكشاف عن جماليات الأمكنة في مختلف محافظات السلطنة حيث يهوى التقاط تفاصيل المناظر الطبيعية الخلابة برؤيته الفنية وزاويته المناسبة وإعدادات عينه الثالثة التي تقرأ وتوظف امكاناته التي تنساب كالأودية بين جداولها لتشكل لوحات بديعة عناوينها الإبداع. (الراشدي) خاض مجالات التصوير وفي كل مجال يخوض تحدياً جديدا يتعرف على مهاراته ويتجاوز صعوباته وهنا فرزت له هذه التجارب عامل الخبرة في التعامل مع الكاميرا ، كما أنه يكرس من وقته الكثير في تعلم كل ما يستجد بالفضاء الفوتوغرافي الذي يشهد طفرة هائلة واهتماما عالميا في شتى المجالات ولم يعد هواية فحسب إنما مهنة أساس قبولها الاحتراف.

وحول تجاربه المثرية تحدث سعيد الراشدي وقال : قبل أن اخوض مجال التصوير، كان الشغف بيني وبين كل ما يخص التصوير الذي يلفت انتباهي لجمال تفاصيل أدق الاشياء، وقد بدأت الرغبة باقتناء اول آلة تصوير في عام ٢٠١٧ ثم انطلقت كمصور هاو وكانت الحياة الفطرية ملاذ الروح بالنسبة لي، واستطعت توثيق العديد من الصور المختلفة لطائر البوم والثعالب والعقاب النساري وأنواع كثيرة من الطيور وكان هناك حس ينتابني لتفاصيل حياة الناس وصور البورتريه التي توحي بإحساس مختلف وتأسر العين والقلب بجمال تفاصيلها فكانت أول رحلة دولية لي عام 2019 الى مدينة بوشكار الهندية لمهرجان الجمال حيث يلتقي جميع أهل البادية والحياة البدوية في بوشكار في هذا المهرجان لبيع الجمال وتبادل السلع وكانت من اجمل الليالي الفوتوغرافية الجميلة حيث كان شعورا مختلفا وحياة جديدة برفقة العدسة، كما كانت لي مشاركة في ملتقى بيت الصفاة بولاية الحمراء وساهمت في إثراء مشواري في تصوير حياة الناس.

وأضاف (الراشدي) : بما أني من سكان ولاية وادي بني خالد البلد التي تتميز بجمال طبيعتها وجوها المعتدل وشلالاتها الجميلة كان لابد أن يكون لها نصيب الأسد من عدستي في إظهار جمالياتها والبحث في تفاصيل عالم الطبيعة فبدأت بتغيير عدة التصوير بما انها لا تتناسب عدساتها مع تصوير الطبيعة وخضت تجربة جديدة في تصوير الشروق حيث تكون السماء صافية بألوانها وحلتها الجميلة وأيضا أوقات الغروب الى ما بعد الغروب كان لابد من التخييم والمبيت بنفس الموقع لالتقاط صور بتوقيتها المناسب وايضا نستغل حالات الطقس ونترقبها عن قرب أما في ما يخص التصوير الليلي فيستطيع المصور ان يظهر إبداعه وفق المهارات التي يمتاز بها لكي يستطيع الحصول علي صور ابداعية من خلال الاضاءة المنخفضة والمكان المناسب.