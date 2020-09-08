وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل

القاهرة ـ العمانية و (وكالات) :

توفيت اليوم الفنانة المصرية عايدة كامل عن عمر ناهز 89 عامًا بعد صراع مع المرض، وكانت الفنانة تعاني من مشكلات صحية في المعدة والقولون، وقضت ما يقرب من 3 أسابيع بإحدى مستشفيات القاهرة إثر تدهور حالتها الصحية، والفنانة عايدة كامل من مواليد عام 1931 ولها العديد من المشاركات البارزة في السينما والتلفزيون.

وقد نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية وجميع الهيئات والقطاعات الفنانة عايدة كامل التى غيبها الموت أمس الأول عن عمر يناهز 89 عام بعد فترة صراع مع المرض وابدت حزنها لرحيل مجموعة من علامات قوى مصر الناعمة خلال هذا العام وقالت ان فن التمثيل فقد احدى نجماته البارزات والتى نجحت فى وضع بصمة مميزة على الشخصيات التى قامت بادائها ، واضافت ان اعمالها ستبقى خالدة فى تاريخ الفن وتقدمت بالعزاء لاسرتها ومحبيها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .

ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931 وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي ونجلها الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ، درست اﻹذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية والاذاعية منذ الثمانينات .

وقدمت الراحلة خلال مسيرتها الفنية أكثر من 120 عملا فنيا، ومن أشهرها أفلام “الوسادة الخالية” و”إسماعيل يس في الطيران” و”لحن الخلود”، فيما كانت لها مشاركات بمسلسلات “هوانم جاردن سيتي”، حيث اشتهرت بشخصية “زبيدة هانم”، كما شاركت في “بين القصرين” و”اللص الذي أحبه”، وحصلت في عام 2006 على تكريم من المسرح القومي، إضافة إلى تكريمها بمركز الهناجر من المركز القومي للمسرح في عام 2017.