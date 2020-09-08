“إشراقات ثقافية” يقيم فعالية افتراضية حول “التأليف في بحر التاريخ”

صلالة ـ “الوطن” :

نظم مجلس إشراقات ثقافية حواراً ثقافيا وأدبيا في تجربة التدوين في مجال التاريخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي إيمانا من المجلس بأهمية ثقافة الحوارات لتثقيف المتابع المهتم بالتاريخ، والفعالية التي قدمها الإعلامي عوض صعر استضافت الكاتب والباحث أحمد بن سعيد البادي وهو حاصل على الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، ولديه عدة مؤلفات في التاريخ منها: قصة عمان عبر الزمان، وقصص وأخبار جرت في عمان وزنجبار، وكتاب البريمي تاريخ وحضارة، والبوسعيديون وآل سعود بأجرائه الثلاثة.

من خلال الفعالية تم تسليط الضوء على تجربة الكاتب في البحث عن المعلومة الصحيحة من خلال المراجع المتاحة، وصعوبة كتابة التاريخ والمشاكل التي تواجه كاتب التاريخ من حيث توثيق المعلومة بطريقة صحيحة؛ حيث وضح أن كتابة التاريخ رغم أنها قد تبدو بسيطة إلا أنها في الحقيقة من أصعب أنواع الكتابات، إذ ينبغي على المؤلف في التاريخ أن يتوخى الحرص والحيطة والصدق. كما تحدث الباحث عن باكورة أعماله: قصة عمان عبر الزمان، والكتاب في جوهره إنما هو سرد للتاريخ العماني بطريقة سهلة وسلسة، ثم تم تناول كتاب: قصص وأخبار جرت في عمان وزنجبار؛ حيث وضح الباحث هدفه من نشر الكتاب وذلك لتعريف النشء الصغير بتاريخ الأجداد وبطولاتهم، كما ذكر عدة قصص جاءت في هذا الكتاب. مرورا ببعض التفاصيل غير الدقيقة عن عمان ، ووضح دور الباحثين وسعيهم من أجل دحض الافتراءات الظالمة في التاريخ، أضف إلى ذلك المرور بكتاب البريمي تاريخ وحضارة، وفي ختام الحديث تطرق الباحث إلى قناته في اليوتيوب وعن سبب إنشاء هذه القناة، والرسالة التي يود أن يقدمها من خلالها