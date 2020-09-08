بعد رحيلها .. أبرز المعلومات عن ستونة السودانية

رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء الفنانة والمطربة السودانية المقيمة فى القاهرة ستونة صاحبة الأغنية الشهيرة "شيكولاته" فى فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدى.
وفي هذا التقرير يرصد"دوت الخليج الفني" أبرز المعلومات عن ستونة السودانية:
_ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم 26 يوليو 1962، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ودرست أيضاً بمعهد الموسيقى والمسرح وشاركت ببعض المسرحيات.
_ يعد ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة".
_قدمت مع النجم عادل إمام عملين سينمائيين هما "أمير الظلام" و"هالو أمريكا"، كما شاركت مع النجم سمير غانم فوازير"عريس حول العالم" وأيضاً فوازير "منستغناش" مع النجمة نادين.
_ سميت بملكة الحناء لموهبتها فى رسم الحناء وكان يتم الاستعانة بها في الأفراح، لتقديم فقرة غنائية للعروسة فى "ليلة الحنة".
_اختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة حتى عادت وقدمت ديو غنائى مع الفنانة مى كساب فى أغنية "البنية".
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