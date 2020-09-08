إيردات فيلم "توأم روحي" لـ حسن الرداد أمس

حقق أمس، الإثنين فيلم "توأم روحي" لـ الفنان حسن الرداد إيرادات بلغت قيمتها 206 آلاف و947 جنيها.

وتدور أحداث فيلم "توأم روحي" فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

في سياق منفصل، كانت نشرت الفنانة عائشة بن أحمد بطلة الفيلم صورة لها مع الفنان حسن الرداد ومجموعة من جمهورها أثناء العرض الخاص لفيلم "توأم روحى" فى مول طنطا وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت عائشة على الصورة، "من العرض الخاص لفيلم # توأم_روحي في مول طنطا شكرا للجمهور الجميل وشكرا على الاستقبال الحار. فرحانين بوجودنا معاكم".

