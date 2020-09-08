السبت..فرقة الرضوان السورية تنشد فى ساقية الصاوي

تستقبل ساقية الصاوى حفل إنشاد دينى لفرقة الرضوان السورية بقيادة عبد القادر المرعشلى وذلك يوم السبت 12 من سبتمبر الساعة السابعة مساءً على مسرج النهر.



تأسست الفرقة بمدينة دمشق عام 1981، بإشراف المنشد عبد القادر المرعشلى وهى تُجيد كثيرًا من الألوان الإنشادية كالمدائح والابتهالات الدينية والموشحات الأندلسية والصوفية ذات اللون الأندلسى والتركى والمصرى والعراقى والمغربى والخليجى أيضًا، وذلك ضمن الإطار الدينى والصوفى الملتزم، حيث ترافق الفرقة الآلات الإيقاعية فقط.



وأعلنت ساقية الصاوى منذ فترة قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.



وحددت وزارة الثقافة عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.