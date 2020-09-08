تعرف على إيرادات فيلم توأم روحي أمس الإثنين

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد. وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها.

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