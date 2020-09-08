صناع الفيلم الفلسطيني "200 متر" أثناء عرضه بمهرجان فينيسيا

ظهر صناع فيلم "200 متر" بمهرجان فينيسيا السينمائي العريق بدورته الـ77.
ويقدم الفيلم من دون تناول مباشر للقضية الفلسطينية، ومن خلال أسلوب نايفة التلميحي المتمثل في المقاطع المذهلة التي تحكي جانبًا من مأساة الفلسطيني على أرضه، يقدم صورة قوية مؤثرة تمس قلب المُشاهد إنسانيًا، بغض النظر عن جنسيته أو وطنه.
"200 متر" من كتابة وإخراج أمين نايفة وهو إنتاج مشترك لمنتجين من فلسطين والأردن وإيطاليا والسويد، وعُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في الدورة الـ17 لأيام فينيسيا السينمائية، المُقامة على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي.
ونال الفيلم أثناء مشاركته مشروعًا في مرحلة التطوير جائزة مينتور آرابيا لتمكين الشباب والأطفال، في الدورة الافتتاحية لمنطلق الجونة السينمائي.
ويقدم الفيلم من دون تناول مباشر للقضية الفلسطينية، ومن خلال أسلوب نايفة التلميحي المتمثل في المقاطع المذهلة التي تحكي جانبًا من مأساة الفلسطيني على أرضه، يقدم صورة قوية مؤثرة تمس قلب المُشاهد إنسانيًا، بغض النظر عن جنسيته أو وطنه.
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