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المطربة أصالة تتضامن مع شعب سوريا بعد حريق الغابات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطربة أصالة تتضامن مع شعب سوريا بعد حريق الغابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المطربة أصالة نصري، عن تضامنها مع شعب سوريا بعد حرق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت اصالة على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "لاشيء يفوق الوطن.. وليس هناك أمَرُّ من الحنين وغصّة الفراق.. فلا فرحة تكتملّ إنّ تألّم وطني.. ووطني لمّ يعد لأوجاع جديده في كيانه مكان..

وتابعت "قلبي كهذه النّار يحترق على أطفال وطني وأهلي وأحبّتي وجيراني ومستقرّ والدي..أملنا بالله كبيرًا ليستجيب لنا.. ويرحم أهلنا ويحفظ أرضنا.. آمين ياربّ العالمين #سوريا".

وتشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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