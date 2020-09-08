نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطربة أصالة تتضامن مع شعب سوريا بعد حريق الغابات في المقال التالي
وكتبت اصالة على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "لاشيء يفوق الوطن.. وليس هناك أمَرُّ من الحنين وغصّة الفراق.. فلا فرحة تكتملّ إنّ تألّم وطني.. ووطني لمّ يعد لأوجاع جديده في كيانه مكان..
وتابعت "قلبي كهذه النّار يحترق على أطفال وطني وأهلي وأحبّتي وجيراني ومستقرّ والدي..أملنا بالله كبيرًا ليستجيب لنا.. ويرحم أهلنا ويحفظ أرضنا.. آمين ياربّ العالمين #سوريا".
وتشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المطربة أصالة تتضامن مع شعب سوريا بعد حريق الغابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.