نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم تألقت بأدوارها البسيطة .. أشهر كومبارس السينما المصرية في المقال التالي
وفى هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" أبرز كومبارس السينما المصرية:
أحمد شوقي
بدأ الفنان الراحل أحمد شوقى حياته المهنية وكيلآ لوزارة التربية والتعليم، ومديرا عاما لإدارة التربية المسرحية بوزارة التربية والتعليم، وشارك في كثير من الأفلام منها "بنت البادية وابن حميدو، وحب وإعدام و إسماعيل يس في البوليس".
مارى باى باى:
عملت في بداية حياتها في سجن النساء، وراقصة في الأفراح قبل أن يكتشفها الفنان يوسف بك وهبي، واستطاعت أن تحقق الشهرة بأدائها المتميز، ومن أشهر أعمالها «النمر، والآنسة ماما، وجعلوني مجرماً، ومطاردة غرامية».
زكريا موافي
بدأ حياته الفنية بانضمامه إلى فرقه «ثلاثي أضواء المسرح»، ومنها إلى السينما ومن أبرز أعماله المتزوجون، «سك على بناتك، أميرة حبي أنا».
فايزة عبدالجواد
اكتشفها الفنان الراحل رشدي أباظة، أثناء تصوير فيلم «تمر حنة» حيث كانت تسكن منطقة تصوير الفيلم، ومن أبرز أعمالها التى برعت فيها «هنا القاهرة، بكيزة وزغلول»، وكانت أشهر من قدم أدوار الشر والبلطجة كما أنها شتهرت بوضع الموس في فمها.
عبدالسلام محمد
ممثل سرعان ما يعرفه الجمهور وقت أن يراه، له إعلان شهير في التسعينات عن «أضرار البلهارسيا»، تميز بدور البواب والصعلوك والفقير والخدام.
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