نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاتها.. ستونة: لهذا السبب جئت اعيش في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا الفنانة السودانية ستونة، صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

اشتهرت ستونة، من خلال دورها في مسلسل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع النجم محمد هنيدي، وظلت أغنيتها "شكولاته" في عقول الجمهور المصري.

وكشفت ستونة خلال لقاء تلفزيونى لها عن سبب مجائها إلى مصر قائلة "جئت مصر بسبب الغيرة، لأني منذ طفولتي أجد فنانين من لبنان والخليج يأتون لمصر وينتشرون، ويصنعون اسما لهم، فقلت إننا كسودانيين أولى بهذا، وسابقا كانت مصر والسودان دولة واحدة، فذهبت لوالدتي وقلت لها إني أمثل وأرقص وأغني، وسأذهب إلى مصر، وبالفعل جئت مصر».

وأضافت "أنها كانت لديها طموح وذلك كان أكبر دافع للحضور إلى القاهرة، لأنّني ومنذ الصغر كنت أرى الفنانين من مختلف دول العالم من خلال التليفزيون المصري وعندما أشاهد الفنانين اللبنانيين، السُّوريين، العراقيين والسعوديين وغيرهم استطاعوا أن يخلقوا لأنفسهم أسماء ونجومية كنت أتحسر لعدم وجود السودانيين بينهم، خاصة أننا الأقرب إلى الشعب المصري وجدانا ومكانا وكنت أقول لنفسي «إشمعنى نحنا وقد كنا ونحن أطفالا في منطقة الديم في نمرة 3 بالامتداد، نعيش مع أخوة لنا مصريين وكانوا يعيشون بيننا وكأنهم سودانيون