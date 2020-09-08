محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق

وحضر المؤتمر الصحفي الذي يقام حاليا في مستشفى أهل مصر لأغنقاذ وعلاج الحروق بالمجان بالتجمع الأول الفنان محمد رمضان والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية.
وظهر "رمضان" وهو مختذ جميع الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وألقى بعض الكلمات داعما بها مصابي الحروق.
يذكر أن الفنان محمد رمضان قد عاد من دبي، عقب تسجيله كليب غنائي يحمل اسم "يا حبيبي" مع النجم ميتر جيمس وحقق الكليب نجاحا كبيرا حيث وصل لما يقرب من ثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومن المقرر أن يجهز الفترة المقبلة لتصوير مسلسل "موسى" والذي سيتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
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