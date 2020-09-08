الفنان أحمد خليل يصاب بـ "الشلل" بسبب مي عز الدين

يشارك الفنان أحمد خليل، في بطولة مسلسل "خيط حرير" لـ الفنانة مى عز الدين والذي خرج من السباق الرمضاني الماضي، وذلك بسبب ضيق الوقت وانتشار فيروس كورنا المستجد، ومن المقرر أن يتم عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وقال الفنان أحمد خليل، في تصريخ خاص لـ "دوت الخليج الفني" بأنه يجسد دور رجال أعمال يمتلك مجموعة شركات، ومتزوج من الفنانة سوسن بدر ولديه بنت وهي الفنانة هنادي مهنى، ووالد وهو الفنان نيكولا معوض.

وأضاف "خليل" بأنه يصاب بمرض "شلل" ويتحرك بكرسي وذلك بسبب الفنانة مي عز الدين والتى تجسد دور طليقة ابنه الإستيلاء على الشركة الخاصة به.

مسلسل "خيط حرير"، يشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم مى عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنا، مى سليم، أحمد خليل، حنان سليمان، أحمد صيام، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجي.

