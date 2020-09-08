منة شلبى عن 2020: استرها علينا يارب

ونشرت منة شلبى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة، ويبدو عليها علامات الحزن والاستياء، وعلقت قائلة"لما يقولولك لسة فاضل ٣ شهور على نهاية السنة ..استرها علينا يارب".
يذكر أن آخر أعمال منة شلبى مشاركتها فى فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى والذى عرض فى موسم عيد الأضحى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى
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