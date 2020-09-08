سلوي عثمان تكشف لـ "دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "لؤلؤ"

وكشفت سلوى عثمان فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" بأنها تجسد شخصية والدة "لؤلؤ" ضمن أحداث المسلسل حيث تتعرض لظروف تكشف عنها الأحداث ويظهر الحقيقة فى نهاية الأحداث، مشيرة أن المسلسل تدور أحداثة في ايطار درامي إجتماعي.
وأضافت بأن تدور مشاهدها مع مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم الشتاء المقبل، وينمتى لنوعية الـ 40 حلقة.
مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى.
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