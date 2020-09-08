ماكياج جذاب.. راندا البحيري فى إطلالة بالأبيض والأسود على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت راندا البحيري بإطلالة جذابه تبرز جمال أنوثتها، مرتدية فستان باللون الأسود والأبيض بتصميم مخطط، ورفعت شعرها الأسود بطريقة ناعمة وبسيطة.

ومن الناحية الجمالية، وضعت راندا البحيري اللمسات الجذابة التي تبرز رقة ملامحها، نالت إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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