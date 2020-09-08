نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت نانسي عجرم، بإطلالة كاجوال جذابة ترتدي سترة باللون الاصفر، وبنطلون جينز ممزق وقبعة كشفت عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون الذهبي لتتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز جمال ظهورها، ووضعت مجموعة من السلاسل حول الرقية لأكمال ظهورها.

Advertisements من جهة أخرى، اختارت مجلة فوربس الأمريكية المطربة اللبنانية نانسي عجرم ، لتكون الفنانة الأكثر تأثيرا في الوطن العربي لعام 2020.

وجاءت اختيارات فوربس وفقا لـ سنوات مشوار الفني الذي يقارب 20 عاما وأيضا ، شعبيتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بأكثر من 48 مليون متابع.

يشار إلى أن احدث أعمال نانسي عجرم، الفنية كانت أغنية «العمر» التي غنتها لتتر مسلسل «سكر زيادة» الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي 2020.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ببنطلون ممزق من الركبة.. نانسي عجرم تتألق بإطلالة كاجوال مميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.