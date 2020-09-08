مايا دياب تستعرض جمالها بصورة أبيض وأسود.. شاهد

نشرت الفنانة مايا دياب، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" بإطلالة لافتة. وأطلت مايا دياب، بإطلالة بالأبيض والأسود؛ مرتدية فستانا أبيض أنيقا، وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

يذكر ان آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.



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