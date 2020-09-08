نجمات فوق الخمسين يثرن إعجاب الجمهور بشبابهن وحيويتهن بأحدث جلسات تصوير

روجينا ولطيفة التونسية وسميرة سعيد وليلى علوي...نجمات فوق الخمسين يثرن إعجاب الجمهور بشبابهن وحيويتهن ورشاقتهن بأحدث جلسات تصوير. فقد أطلت هؤلاء النجمات في الفترة الأخيرة بمجموعة صور حديثة خطفن فيها أنظار الجمهور لظهورهن بإطلالات شبابية وأصغر من عمرهن بسنوات كثيرة على الرغم من بلوغهن وتجاوز البعض منهن لعتبة الـ 50 عاماً.

روجينا بجلسة تصوير بين الطبيعة

الفنانة المصرية روجينا البالغة من العمر 50 عاماً، تصدرت حديث الجمهور بعد نشرها مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وظهرت وهي ترتدي الملابس الكاجول، سروال جينز وقميص أبيض، وبدت بملامح شبابية وأصغر من عمرها بسنوات.

وتفاعل الجمهور مع صور روجينا معتبرين بأنها "كل ما تكبر تحلو"، وبأنها تبدو في الثلاثينات من عمرها وليس الخميسنات، خاصة مع ظهورها برشاقة ملفتة.

يذكر ان الفنانة روجينا انتهت قبل ايام من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح" ووجهت رسالة شكر لفريق العمل قائلة "الحمد لله فركش أسود فاتح شكرا كريم العدل شكرا هيثم حسنى شكرا لكل زمايلى فى العمل شكرا لفريق العمل أمام الكاميرات وخلفها ربنا يوفقنا جميعا".

سميرة سعيد بإطلالة شبابية في الصيف

الفنانة المغربية سميرة سعيد البالغة من العمر 62 عاما أثارت إعجاب الجمهور هذا الصيف بمجموعة صور لها عبر انستغرام، وظهرت فيها بإطلالات صيفية تضج بالشباب والحيوية، مرتدية "تي شيرت" أسود، مع اطلالتها بالشعر الأومبري الكاري المموج والنظارات الشمسية الملونة.

الجمهور تفاعل مع صور سميرة سعيد معتبرين بأن عداد الزمن لا يمر على نجمتهم التي ما تزال تبدو وكأنها بسن الثلاثينات.

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وعلقت سميرة سعيد على إطلالتها الجديدة بالقول:" أتطلع دائماً معكم لغد أفضل.. وأهدأ.. في زمن كاد الخوف ان يبدد أحلامنا.."

سميرة سعيد تستعد لطرح أعمال غنائية جديدة في موسم الصيف، ومن المتوقع ان تبدأه بأغنية منفردة خلال الفترة المقبلة، قبل التجهيز لطرح ألبومها الجديد في نهاية العام، والذي تأجل طرحه بسبب خلافاتها الأخيرة من شركة "روتانا".

لطيفة التونسية بإطلالات على البحر

الفنانة لطيفة شاركت جمهورها بأكثر من صورة ومقطع فيديو عبر انستغرام استعرضت فيها اطلالاتها من اجازتها الصيفية على البحر، وأبهرت الجمهور بجمالها وملامحها الشابة.

لطيفة التونسية كانت قد روجت لحسابها على التيك توك من خلال ظهورها بفيديو على البحر وكتبت معلقة: "تابعوا حسابي الرسمي دلوقتي على #تيك_توك و استنوا مفاجآت حصرية هناك و بس قريب قوي"، ويأتي ذلك بعد طرحها أحدث أغانيها بعنوان "خليني"، عبر حسابها الرسمي على يوتيوب.

ليلى علوي تستمع بإجازتها على البحر

الفنانة ليلى علوي أشعلت الانستغرام قبل يومين بصورها على شاطئ الساحل الشمالي في أحدث ظهور لها خلال قضائها العطلة الصيفية في إحدى المدن.

وظهرت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، بمجموعة صور أثناء استمتاعها بالبحر في فصل الصيف مرتدية فستان باللونين الأبيض والأزرق، وعلقت قائلة: "والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا".