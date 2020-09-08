نور عمرو دياب على خطى والدتها شيرين رضا..نجحت في جمع دينا الشربيني وزينة عاشور بطريقتها الخاصة

نور عمرو دياب الابنة الكبرى للفنان المصري الشهير عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، تعتبر الأكثر بين أشقائها التي تحرص على التفاعل مع والدها وحبيبته الفنانة دينا الشربيني من ناحية، وزوجته السابقة زينة عاشور من ناحية أخرى.

نور عمرو دياب وعلاقتها بعائلة الهضبة

نور عمرو دياب بالرغم من أنها لا تشارك جمهورها على انستجرام بصورًا، إلا كل فترة، لكن ظهورها كل مرة يلقى ترحابًا وتفاعلًا من عائلتها التي طالما كانت محل تساؤل جمهور الهضبة باستمرار.

فمنذ ارتباط عمرو دياب ودينا الشربيني، اعتقد البعض أن هناك خلافات مستمرة بين دينا وزوجة الهضبة السابقة زينة عاشور، بسبب عدم ظهورهما معًا في أي مناسبة إضافة إلى عدم تعليق كل منهما على ما يخص الأخرى، كذلك اعتقد البعض أن زينة حريصة على الابتعاد تمامًا عن كل ما يخص حياة عمرو دياب وكل المقربين منه، لكنها أثبتت عكس ذلك مؤخرًا، عن طريق علاقتها بابنته الكبرى نور.

نور دياب "همزة الوصل" بين دينا الشربيني وزينة عاشور

زينة عاشور عبرت عن حبها لنور دياب عن طريق التفاعل مع صورها وإبداء إعجابها بكل ما تشاركه على حسابها على انستجرام، حتى وإن كانت توجه رسالة لأحد والديها كما فعلت نور مؤخرًا، حيث نشرت صورة من طفولتها تجمعها بوالدها، ولاقت الصورة إعجاب زوجة والدها السابقة.

واستطاعت نور دياب أن تكون همزة الوصل بين أفراد عائلة الهضبة، فهي الوحيدة التي جعلت العائلة كلها تجتمع على حبها، وخاصة زينة ودينا -حتى وإن تردد أن هناك خلافات بينهما- وكونت علاقة وطيدة مع جميع أفرادها، سواء أشقائها من والدها وزينة عاشور، أو علاقتها بدينا الشربيني، حيث إنها صديقة مقربة لدينا ودائمًا ما تعبر عن محبتها لها واشتياقها للقائها، كما أنها كانت أول من دعمت علاقتها بوالدها.

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ونشرت نور مؤخرًا إحدى صور الفنانة المصرية دينا الشربيني عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وعلقت قائلة: "أفتقدك"، من جانبها ردت دينا على نور عمرو دياب وأعادت نشر صورة لنور مع والدها في فترة طفولتها، عبر خاصية القصص القصيرة أيضًا، وردت عليها بقولها: "أفتقدك يا نونو".

نور عمرو دياب على خطى والدتها شيرين رضا

وتخطو دينا الشربيني على خطى والدتها الفنانة شيرين رضا، التي أيضًا حرصت على تقوية علاقتها بأفراد عائلة الهضبة، زوجها السابق، حيث أكدت في تصريحات سابقة أنها علاقتها سواء بدينا الشربيني أو زينة عاشور، دوت الخليج علاقة صداقة قوية ودائمًا ما تتبادل معهما المزاح حول التعليقات الساخرة من حياتهن الخاصة وعلاقتهن بعمرو دياب.