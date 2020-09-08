فيديو محمد رمضان ينهار في البكاء بسبب ضحايا ومصابي الحروق ويطلق خطًا لإنتاج الكمامات

محمد رمضان يبكي بسبب ضحايا الحروق.. حيث تداول جمهور الفنان المصري الشهير مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو ينهمر في البكاء خلال تواجده في مؤتمر صحفي من أجل التعاون مع أحد المؤسسات التي تدعم ضحايا ومصابي حوادث الحروق.

محمد رمضان ينهار في البكاء

وخلال إلقاء كلمة محمد رمضان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم، الثلاثاء، تأثر الفنان الشاب بوضع بعض الحالات التي رآها، وأكد أنه على استعداد لتنفيذ ما يطلبه منه جمهوره، ثم انهمر في البكاء، ليقوم الحضور بالتصفيق له، وحرص رمضان على التقاط الصور التذكارية مع عدد من جمهوره الذين تضرر بعضهم بسبب تعرضهم للحروق من قبل.

ولاقى الفيديو انتشارًا كبيرًا بين متابعي محمد رمضان، الذي عبر بعضهم عن إعجابهم بموقفه الإنساني تجاه ضحايا الحروق والمتضررين منها، واستعداده لمساعدتهم، بحسب برنامج ET بالعربي.

أحدث أعمال محمد رمضان الغنائية

في سياق آخر، طرح محمد رمضان قبل فيديو كليب أغنيته الجديدة مؤخرًا مع المغني الفرنسي ميتر جيمس بعنوان "يا حبيبي"، وذلك على قناته بيوتيوب، والتي صورها مؤخراً في دبي.

وانضم محمد رمضان إلى منافسة أغاني الصيف من خلال أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، والتي سجلها مع المغني الفرنسي ميتر جيمس، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية والكليب، وحقق الكليب أكثر من نصف مليون مشاهدة في اللحظات الأولى من طرحه على يوتيوب، ووصلت عدد مشاهداته حتى الآن أكثر من 3 ملايين و159 ألف مشاهدة.

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وواصل محمد رمضان في الكليب تقديم طريقته الاستعراضية في الكليبات بالإضافة إلى استعانته بعدد من السيارات الفارهة في الكليب الذي واصل به أيضاً تعاونه مع المخرج حسام الحسيني.

تفاصيل مسلسل "موسى" لمحمد رمضان

كذلك كشف رمضان عن تفاصيل مسلسله الجديد "موسى" حيث أكد خلال تصريحات تلفزيونية مؤخرًا أن العمل الجديد بدأ بالفعل الاستعداد له وأنه من المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد خلال الأسابيع المقبلة، كما تحدث كذلك عن قصة المسلسل الجديد وأكد أنها تدور في إطار انساني، فقال: "شخصيتي في مسلسل (موسى) إنسانية وأقدم شخصية بإيجابياتها وسلبياتها فهو ليس ملاك ولا شيطان"، أما عن أبرز النجوم المشاركين معه في بطولة مسلسل "موسى" فهم النجمة شيرين رضا وياسمين رئيس وباسم سمرة، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.