نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كاجوال.. نانسي عجرم في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام في المقال التالي
ونشرت نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، حيث اعتمدت على بلوزة صفراء، وبنطلون جينز، وحازت الصورة على الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن نانسى عجرم حققت خلال مسيرتها الفنية مبيعات قدرت بأكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي، وهو ما جعلها الثانية كأكثر مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية بعد السيدة فيروز.
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