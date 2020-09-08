نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق شارموفرز يقترب من الـ 2 مليون بكليب "سينجل" في المقال التالي
وحصد كليب "سينجل" على 1،768،831 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحه بـ يومبن على موقع "يويتوب".
كليب "سينجل" من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان ومن إخراج يوسف طايع.. وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن الأحداث.
والكليب من إنتاج شركة اجورا للإنتاج الفنى علي فايز وإسلام الدخخني ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.
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